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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غير مستقر حيث تزداد كميات السحب على مناطق مختلفة من الدولة مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة خاصة في الليل وصباح الاثنين.

والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتكون قوية على البحر آخر الليل وصباح الغد  و حركة الرياح جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 15 - 25  كم/ ساعة خلال الصباح والليل على اليابس.. تصبح شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 30/35 كم/ساعة خلال النهار.. وجنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 35 كم/ ساعة فوق البحر تصل الى 58 كم/ ساعة مع آخر الليل وصباح الغد.

البحر ..  متوسط الموج يضطرب مع آخر الليل.. بارتفاع من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب الساحل ومن قدمين إلى أربعة / خمسة أقدام في العمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة العاشرة و 39 دقيقة صباحا وأدنى جزر عند الساعة الرابعة و 22 دقيقة مساء.
>                             درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    31      21              85       25 .
> دبي                        31      22              80       25 .
> الشارقة                   31       18              80       25.
> عجمان                    31      16              80        25.
> أم القيوين                31       15             80        25 .
> رأس الخيمة             32        15             80       25 .
> الفجيرة                   26       21              85       35.
> العين                     33       17              80       20 .
> ليوا                       34      16               85       25 .
> الرويس                  30      18               85       30 .
> السلع                    30       18               85       30.
> دلما                      27      20               85       50 .
> طنب الصغرى          27      21               80       55 .
> طنب الكبرى            27      21               80       55 .
> أبوموسى               27       20               80       50.

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