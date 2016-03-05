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وزير خارجية السعودية: على الأسد أن يرحل عاجلا وليس آجلا

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وزير خارجية السعودية: على الأسد أن يرحل عاجلا وليس آجلا وزير خارجية السعودية: على الأسد أن يرحل عاجلا وليس آجلا

السفير السعودي عادل الجبير

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يوم السبت إن على الرئيس السوري بشار الأسد أن يرحل في بداية العملية الانتقالية وليس في نهايتها.

و بحسب رويترز قال الجبير خلال زيارة لفرنسا “بالنسبة لنا الأمر واضح جدا.. يجب أن يكون (رحيل الأسد) في بداية العملية وليس في نهاية العملية. لن يستغرق الأمر 18 شهرا.”

جاءت تصريحاته قبل أيام من الموعد الذي تستهدف الأمم المتحدة فيه استئناف محادثات السلام في مسعى لإنهاء الحرب المستمرة منذ خمسة أعوام في سوريا.

وتراجعت الولايات المتحدة وحكومات غربية كانت تدعو من قبل لرحيل الأسد مبكرا عن مطلبها بعد أن تعزز موقفه بالتدخل الروسي في سوريا منذ سبتمبر أيلول.

وقال الجبير إن ستتسلم شحنة من الأسلحة الفرنسية كانت قد طلبتها في الأصل من أجل لبنان.

وعلقت السعودية في فبراير شباط حزمة مساعدات قيمتها ثلاثة مليارات دولار للجيش اللبناني ردا على عدم إدانة بيروت لهجمات تعرضت لها بعثتان دبلوماسيتان سعوديتان في إيران.

وقال الجبير للصحفيين خلال زيارة لباريس “اتخذنا قرارا بأننا سنوقف منح الجيش اللبناني مساعدات عسكرية بثلاثة مليارات دولار وبدلا من ذلك سنعيد توجيهها إلى الجيش السعودي.

“لذلك سيتم إستيفاء العقود (مع فرنسا) لكن الزبون سيكون الجيش السعودي.”

 

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