القوات الكردية في شمال شرق سوريا تتهم الجيش التركي بإطلاق النار عليها

قال مسؤول بوحدات حماية الشعب الكردية يوم السبت إن الجيش التركي أطلق النار على عناصرها قرب مدينة القامشلي في شمال شرق سوريا قرب الحدود التركية.

وبسحب رويترز قال ريدور خليل المسؤول بوحدات حماية الشعب إن القوات التركية أطلقت النار على أفراد من هذه الوحدات قرب مدينة القامشلي مما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح خطيرة. وأضاف أن تبادلا لإطلاق النار حدث بعد ذلك بين الجانبين وأن الوضع متوتر الآن.

ووحدات حماية الشعب شريك مهم للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا لكنه يقاتل أيضا في الآونة الأخيرة ضد جماعات المعارضة المسلحة في شمال غرب سوريا قرب حلب.