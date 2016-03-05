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بالفيديو - هاري كين يسجل هدفا رائعا في شباك أرسنال

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بالفيديو - هاري كين يسجل هدفا رائعا في شباك أرسنال بالفيديو - هاري كين يسجل هدفا رائعا في شباك أرسنال

سجل هاري كين مهاجم توتنام هدفا رائعا في شباك أرسنال بالمباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن ديلي ألي متوسط ميدان توتنام من أن يسبق بير ميرتساكر مدافع المدفعجية ويلعب الكرة لهاري كين الذي يسكنها شباك أرسنال في الدقيقة الـ62.

وجاء هدف كين بعد دقيقتين فقط من تسجيل توبي ألدرفيرالد لهدف التعادل في الدقيقة 60 من عمر المباراة، التي شهدت أيضا طرد فرانتز كوكولين متوسط ميدان أرسنال في الدقيقة 55.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم أرسنال بهدف رائع سجله أرون رامسي في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من هيكتور بيليرين.

لمشاهدة الهدف من هنا

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فيديو اليوم السابع

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