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وصول أحد أعضاء الإخوان إلى القاهرة مرحلاً من السعودية لتنفيذ حكم قضائي ضده

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وصول أحد أعضاء الإخوان إلى القاهرة مرحلاً من السعودية لتنفيذ حكم قضائي ضده وصول أحد أعضاء الإخوان إلى القاهرة مرحلاً من السعودية لتنفيذ حكم قضائي ضده

إنتربول القاهرة (أرشيفية)

وصل إلى القاهرة، اليوم السبت، مرحلاً من قبل السلطات رفق بعثة أمنية سعودية (المدعو شريف عاصم نعيم البسيونى – مواليد 1983 – نجار – ومقيم بمحافظة دمياط)، بناءاً على طلب إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية (إنتربول القاهرة)، حيث أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى القضية رقم 939 لسنة 2014 جنايات دمياط الجديدة لإتهامه وأخرين بالإنضمام إلى جماعة مؤلفة على خلاف القانون والتجمهر بغرض إرتكاب جرائم الإعتداء على أشخاص وتخريب الأملاك العامة والخاصة باستعمال القوة والعنف وحيازة وإحراز الأسلحة البيضاء بغير مسوغ قانونى والمحكوم عليه فيها غيابياً بالسجن لمدة ثلاثة سنوات.

وتم التنسيق بين إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية ( إنتربول القاهرة ) والسلطات الأمنية بالمملكة العربية السعودية، حيث تم ضبطه وترحيله وتسليمه إلى السلطات المصرية.

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