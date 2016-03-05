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الإفراج عن متهم وضبط شقيقه بتهمة النصب علي شركة «الجيوشي موتورز للسيارات»

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الإفراج عن متهم وضبط شقيقه بتهمة النصب علي شركة «الجيوشي موتورز للسيارات» الإفراج عن متهم وضبط شقيقه بتهمة النصب علي شركة «الجيوشي موتورز للسيارات»

أرشيفية

أمرت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار حسام عرجاوي وكيل النائب العام، باستخراج متهم من محبسة وضبط واحضار شقيقة علي خلفية اتهامهم بالنصب علي شركة « الجيوشي موتورز للسيارات» بمدينة نصر.

وكشفت تحقيقات النيابة، التي اشرف عليها المستشار محمد حتة رئيس النيابة، إن المتهم تسلم من الشركة 3 سيارات وقام بتوقيع شيكات للشركة بمبلغ 532 الف جنية ،وعند صرف موظف الحاسبات الشيكات الموقعة من المتهم ، لم يجد رصيد في البنك باسم المتهم .

وأضافت التحقيقات أنه عقب تحرير محضر في قسم شرطة أول مدينة نصر من الشركة بواقعة النصب أمرت النيابة العامة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وكشفت التحريات ان المتهم مسجل خطر ومتهم في 40 قضية نصب، ومقبوض عليه بقسم شبرا الخيمة، وذكرت التحريات أن السيارات الـ3يقوم بإخفائها شقيق المتهم عقب علمة بواقعة النصب.

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