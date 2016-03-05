“القاهرة السينمائي الدولي” يعود للمشاركة بمهرجان “كان”

قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المشاركة في فعاليات الدورة الـ 69 لمهرجان “كان” السينمائي الدولي في الفترة من 11 إلى 22 مايو المقبل، من خلال إقامة جناح باسم مصر في سوق المهرجان، الذي يُعد واحداً من أهم الأسواق السينمائية في العالم.

ويُقام الجناح بالتعاون مع وزارة السياحة والمكتب السياحي المصري في فرنسا، ومن المنتظر أن يكون واجهة لكافة النشاطات السينمائية المصرية من مهرجانات إقليمية ودولية، وأفلام حديثة مشاركة ضمن فعاليات الدورة الجديدة للمهرجان، كما سيكون ملتقى لكافة السينمائيين المصريين والعرب وصناع السينما بوجه عام.

ومن المعروف أن مهرجان القاهرة السينمائي عضو في الاتحاد الدولي للمنتجين مع 13 مهرجانا آخر، ولها الحق في تنظيم مسابقات دولية، وهو المهرجان الوحيد في الشرق الأوسط والعالم العربي وإفريقيا الذي يحمل هذه الصفة.