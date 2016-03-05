رئيس البرلمان العربي: تصفية الفلسطينيين في الشوارع عمل إجرامي



> أدان أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي الإعدامات الوحشية الإسرائيلية في الشوارع، والتي تقتل الفلسطينيين بدم بارد ومنهم النساء والشيوخ ولا تتوانا حتى عن قتل الأطفال .

وقال رئيس البرلمان العربي إن عنجهية ووحشية قوات الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن السكوت عنها، مستهجنا أن يتم إعدام الناس في الشوارع بوابل كثيف من النيران ثم تركهم ينزفون حتى الموت بناءا على شكوك واهية، مؤكدا أن تصفية الناس في الشوارع عمل إجرامي وغير مبرر حتى ولو فرضنا صحة الرواية الاسرائيلية المشكوك فيها.

وقال الجروان إن البرلمان العربي يطالب كافة مؤسسات حقوق الإنسان في العالم والمجتمع الدولي ككل الذين يدعون إلى وقف أحكام الإعدام في المحاكم، إلى إدانة الإعدامات الاسرائيلية الوحشية في الشوارع ودون أي تهم أو تحقيق أو محاكمات، مؤكدا أن استمرار المجتمع الدولي في غض الطرف عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي لا تخدم مسيرة السلام في المنطقة بل تزيد من إشعال فتيل الأزمة.