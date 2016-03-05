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مصرع شخص فى انفجار لغم من مخلفات داعش بريف الحسكة الجنوبى

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مصرع شخص فى انفجار لغم من مخلفات داعش بريف الحسكة الجنوبى مصرع شخص فى انفجار لغم من مخلفات داعش بريف الحسكة الجنوبى
اخبار سوريا

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن شخصا لقى مصرعه السبت، جراء انفجار لغم أرضى من مخلفات تنظيم "داعش" بريف الحسكة بسوريا.

ونقلت الوكالة عن مصدر بقيادة شرطة الحسكة قوله أن "لغمًا أرضيًا من مخلفات تنظيم داعش انفجر أثناء مرور شخص يستقل دراجة نارية كان متجها من قرية الكرامة جنوب مدينة الحسكة باتجاه سد الباسل على الطريق الشرقى لمدينة الشدادى ما أدى إلى مصرعه".

ويلجأ تنظيم "داعش" وغيره من التنظيمات الإرهابية إلى زرع العبوات الناسفة والألغام فى الأراضى الزراعية، وتفخيخ المنازل فى المناطق التى يندحرون منها.
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