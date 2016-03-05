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مباشر الدوري الإنجليزي الشوط الثاني - أرسنال (1) توتنام (2) - ألديرفيلد وكاين يضربان أرسنال المنقوص مرتين في 3 دقائق

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مباشر الدوري الإنجليزي الشوط الثاني - أرسنال (1) توتنام (2) - ألديرفيلد وكاين يضربان أرسنال المنقوص مرتين في 3 دقائق مباشر الدوري الإنجليزي الشوط الثاني - أرسنال (1) توتنام (2) - ألديرفيلد وكاين يضربان أرسنال المنقوص مرتين في 3 دقائق

يدفع الفرنسي أرسين فينجر بالمصري محمد النني لاعب الوسط في التشكيل الأساسي لفريقه في دربي شمال لندن أمام توتنام بالدوري الإنجليزي.

ويحل أرسنال ضيفا على جاره توتنام في قمة الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الأساسي.

ودفع فينجر بمحمد النني في التشكيل الأساسي لأول مرة في بطولة الدوري بعد أن شارك لأول مرة كبديل أمام مانشستر يونايتد في الجولة قبل الماضية.

وجاء تشكيل أرسنال على النحو التالي:

حراسة المرمى: أوسبينا

الدفاع: بيليرين – جابريل – ميرتساكر – جيبس

الوسط: كوكلين – محمد النني – رامسي – أوزيل

الهجوم: سانشيز - ويلبيك

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ويقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال وتوتنام في بطولة الدوري.

ق64 تسديدة من إريكسن يتصدى لها أوسبينا

كرة بينية على اليسار يفشل ميرتساكر في تشتيتها لتصل لكاين على حافة منطقة الجزاء يسدد كرة مقوسة بطريقة رائعة تسكن الزاوية البعيدة لشباك أرسنال.

 

ق62 جوووووووووول هاري كاين يتقدم لتوتنام بهدف رائع!

ركنية من اليسار تصل لألديرفيلد الخالي من الرقابة يسدد بيساره لا يستطيع أوسبينا صدها

ق60 جووووووول ألديرفيلد يتعادل لتوتنام

ق57 أوسبينا يتألق ويبعد تسديدة هاري كاين من على خط المرمى ويسقط مصابا بعدها

ق55 كوكلين يحصل على البطاقة الصفراء الثانية ويغادر الملعب بالبطاقة الحمراء! أرسنال سيكمل اللقاء ب10 لاعبين.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق39: تمريرة من ويلبك لبيليرين في الناحية اليمنى، حولها رامسي المتمركز داخل منطقة الجزاء "بالكعب" في الشباك.

جووول الأول لأرسنال

ق25 أوسبينا يتألق ويتصدى لتسديدة قريبة من لاميلا بعد عرضية من كايل ووكر

بداية المباراة

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فيديو اليوم السابع