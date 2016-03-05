«العليا للانتخابات»: فتح باب الترشح على انتخاب بديل «عكاشة» الثلاثاء المقبل

مراسل «ONA»:

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، السبت، عن فتح باب تقديم طلبات الترشح عن دائرتى طلخا ونبروه والتى أسقط فيها عضوية النائب السابق توفيق عكاشة الثلاثاء المقبل الموافق 8 مارس وحتى 19 من الشهر الجاري.

وأضافت اللجنة، في بيان لها منذ ليل، أنه سيتم دعوة الناخبين بالخارج للتصويت يومى 15 و16 أبريل المقبل، وبالداخل يومى 16 و17 أبريل.

وأسقط مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، عضوية النائب السابق توفيق عكاشة، الأسبوع الماضي على خلفية لقائه بالسفير الإسرائيلي في القاهرة “حاييم كورين”.