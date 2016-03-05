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منتصر الزيات يعلن عن تدشين تيار«اتحادنا قوة» داخل نقابة المحامين

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منتصر الزيات يعلن عن تدشين تيار«اتحادنا قوة» داخل نقابة المحامين

منتصر الزيات يعلن عن تدشين تيار«اتحادنا قوة» داخل نقابة المحامين

عقد المرشح السابق علي مقعد نقيب المحامين، منتصر الزيات، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم السبت، للإعلان عن تدشين تيار”اتحادنا قوة” لتفعيل دور الجمعية العمومية في مراقبة أداء المجلس، بالإضافة إلى الدفاع عن المحامين ورعاية مصالحهم من منطلق نقابي بعيدًا عن الانتماءات الفكرية، بالإضافة إلى نشر الوعي النقابي وروح العمل الجماعي ومقاومة الفساد، والعمل علي وضع مشروع لقانون المحاماة يضمن توزيع الموارد بشكل عادل علي كافة أعضاء النقابة.

وأكد “الزيات”، خلال المؤتمر الذي عقده بمقر مكتبه بوسط القاهرة، أن التيار سيعمل على مراقبة التشريعات الجديدة، ومراجعة التشريعات القديمة، بالإضافة إلى محاولة إرجاع هيبة نقابة المحامين، بالإضافة إلى مراقبة التشريعات وإبداء الرأي.

منتصر الزيات يعلن عن تدشين تيار«اتحادنا قوة» داخل نقابة المحامين

منتصر الزيات يعلن عن تدشين تيار«اتحادنا قوة» داخل نقابة المحامين

وأشار المرشح السابق على مقعد نقيب المحامين، إلي أن التيار يعمل في الأساس، على التحرك في إجراء تعديل دستوري يحقق الضمانات اللازمة للمحامي، ومقاومة أية تهديدات تقع على المحامي، بالإضافة إلى العمل على تنظيم المعاشات لحماية المحامين في حالات الشيخوخة أو الوفاة.

ووجه منتصر الزيات اتهامات لنقيب المحامين سامح عاشور النقيب، بعقد صفقات مع القضاة، نظرًا لعلاقته الجيدة مع المستشار الزند وزير العدل، مما يعطيه الحق في تعيين محامين في سلك القضاء علي حد ذكره.

المراسل – عمر جمال

منتصر الزيات يعلن عن تدشين تيار«اتحادنا قوة» داخل نقابة المحامين

منتصر الزيات يعلن عن تدشين تيار«اتحادنا قوة» داخل نقابة المحامين

منتصر الزيات يعلن عن تدشين تيار«اتحادنا قوة» داخل نقابة المحامين

منتصر الزيات يعلن عن تدشين تيار«اتحادنا قوة» داخل نقابة المحامين

 

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