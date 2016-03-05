نائب بكفر الشيخ يطالب رئيس الوزراء بإنشاء مناطق صناعية للحرفيين

قدم الدكتور عبد العزيز حمودة، عضو مجلس النواب عن دائرة الحامول وبيلا بكفر الشيخ، طلبًا للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه مع نواب محافظة كفر الشيخ المنعقد الآن، يطالب فيه بإنشاء مناطق صناعية للحرفيين وشباب الخريجين لكل مركز بالتعاون بين المحافظة وإدارة أملاك الدولة والآثار، مشيرًا إلى أن محافظة كفر الشيخ تمتلك مناطق أثرية فارغة يمكن تنقيبها والاستفادة منها.

كما طالب النائب بإنشاء مستشفى للصدر بمستشفى التكاملى بقرية الزعفران بمركز الحامول (مغلقة) لخدمة أهالى مركز بيلا والحامول وبلطيم خاصة أن الموقع الجغرافى للحامول يتوسط الثلاثة مراكز.

وأكد "حمودة" ضرورة تشكيل لجان حصر وتقييم للمبانى التى أقيمت على الأراضى الزراعية لتوقيع غرامات عليها واستغلالها فى استصلاح أراضى جديدة، وسرعة إنهاء تجهيزات مستشفى كفر الشيخ، وإعطاء الفرصة كاملة لأبناء المحافظة من العمال والخريجين فى التشغيل بشركات توليد الكهرباء الجديدة وشركات استثمار الرمال السوداء ببلطيم.

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