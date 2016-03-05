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سائقو الإسماعيلية دمياط يشكون تضررهم من عدم الالتزام بخطوط السير

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سائقو الإسماعيلية دمياط يشكون تضررهم من عدم الالتزام بخطوط السير سائقو الإسماعيلية دمياط يشكون تضررهم من عدم الالتزام بخطوط السير
تقدم عدد من سائقى الإسماعيلية - دمياط، بعدة شكاوى للمسئولين بمحافظة الإسماعيلية، لتضررهم من عدم التزام زملائهم من السائقين على خط الإسماعيلية المنصورة بخطوط السير.

وقال فوزى عبدالله أحد السائقين المتضررين، إن عدم التزام السائقين بخطوط السير أضر بنا نحن العاملين على خط دمياط الإسماعيلية، حيث يقوم بعض السائقين العاملين على خط الإسماعيلية المنصورة بأخذ ركاب دمياط من الموقف ليتم إنزالهم فى الطريق مشيرا غلى أن خط سيره المنصورة، وخاصة أن معظم قرى دمياط تقع على الطريق الزراعى الإسماعيلية الزقازيق، الأمر الذى أدى إلى توقف سيارات دمياط تماما ولا نجد ركابا.

وأشار وفيق السيد حواس أحد المتضررين إلى أن السائقين قاموا بتقديم الشكاوى للمسئولين فى الموقف ولم يتم اتخاذ أى إجراء ومازلنا متوقفين عن العمل ولدينا أقساط شهرية، مشيرا إلى أنهم يعولون أسر تحتاج للرعاية وأطفال بالمدارس، مطالبين بالتدخل الفورى لحل هذه المشكلة، وإلزام السائقين على جميع الخطوط بخط السير المعروف لكل خط.

وأضاف السيد عبد العزيز أحد السائقين أن هذا الأمر تسبب فى مشاكل كثيرة للسائقين ومشاجرات على الركاب بسبب عدم الالتزام من جانب البعض بركاب الخطوط، ونحن لانتأخر فى دفع الكارتة أو المستحقات المالية، ولذلك على المسئولين بالموقف توفير الحماية لنا لكى نمارس عملنا بهدوء ودون مشاكل.

ومن جانبه قال شاكر جرجس مسعود مدير عام المواقف بالإسماعيلية، إن هذه المشكلة لا يمكن التحكم فيها من جانب الموقف لأنها تخص الراكب فهو من حقه أن يركب مع أى سائق حسب ظروفه ولا نستطيع إجبار الراكب على أن يستقل سيارة معينة، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات لجميع السائقين بالالتزام بخطوط السير وأى مخالفات يتم التعامل معها فورا ولدينا متابعة دقيقة داخل الموقف، وكل خط يشرف عليه أكثر من مشرف لمتابعة التحميل على الخطوط.


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