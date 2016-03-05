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تأييد إخلاء سبيل «الظواهرى» في قضية الانضمام لجماعة إرهابية

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تأييد إخلاء سبيل «الظواهرى» في قضية الانضمام لجماعة إرهابية تأييد إخلاء سبيل «الظواهرى» في قضية الانضمام لجماعة إرهابية

محمد ربيع الظواهري

أمرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، السبت، بتأييد إخلاء سبيل محمد الظواهرى، فى قضية اتهامه بتشكيل وتولى قيادة جماعة إرهابية.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، قررت فى جلسة 23 فبراير الماضى ، إخلاء سبيل “الظواهرى” مراعاةً لظروفه الصحية، مع إتخاذ التدابير الإحترازية، بعدم مغادرة مسكنه، إلا بأمر الشرطة .

وأسندت النيابة للمتهم، تهمة تشكيل وقيادة جماعة إرهابية، أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

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