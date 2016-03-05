محافظ اسوان يقرر ترخيص الـ"توك توك"وفتح باب التراخيص أمام سيارات الكبود

>قرر اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان مد فترة الترخيص لسيارات الكبود المستخدمة فى نقل الركاب ، فى عدة مناطق بالمحافظة، لمدة 3 شهور بداية من شهر مارس الحالى وذلك فى إطار حرص المحافظة على الظروف المعيشية والإجتماعية لسائقى هذه المركبات بجانب ضمان توفير وسائل المواصلات للمواطنين فى خطوط السير والمناطق التى تخدمها.

كما قرر المحافظ إستمرار فتح الباب أمام نقل تراخيص وأرقام اللوحات المعدنية لسيارات الكبود للميكروباص الصينى الجديدة والغير مرخصة وفقاً لقواعد قانون المرور ولائحته التنفيذية.

وعلى الجانب الأخر أكد اللواء مجدى حجازى على أنه تم إتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات السريعة التى تستهدف فى المقام الأول عودة هيبة الدولة وإعادة الإنضباط و الوجه الحضارى والسياحى لمدينة أسوان وخاصة طريق كورنيش النيل والشوارع الرئيسية بها ، موجهاً بالتصدى بحزم أمام محاولات بعض السائقين من أصحاب المصالح الخاصة والضيقة بزيادة التعريفة المقررة على خطوط السير من مناطق السيل والكرور والتأمين الصحى وصحارى ولا سيما أن معظم السائقين التزموا بما هو مقرر من تعريفة.

وشدد المحافظ بأنه لن يسمح بخلق أى مواقف عشوائية وخاصة بعد تنفيذ المرور والمحليات لتعليمات المحافظ بنقل موقف سيارات السرفيس العشوائى والذى كان يضم العشرات من سيارات الميكروباص والمينى باص من أمام حديقة درة النيل المواجهة لمبنى المحافظة إلى موقف الأقاليم مع السماح فقط بالوقوف بمسافة 100 متر قبل أو بعد الموقف الرئيسى فى نهاية خط السير ، بجانب السماح بركوب ونزول الركاب فى خط سير السيارات فى الإتجاهين باستثناء أمام حديقة درة النيل ومبنى المحافظة التى سيمنع الوقوف بها نهائياً.

وقرر المحافظ ترخيص مركبات التوك توك المستخدمة فى نقل الركاب و المشتراه قبل يوم 25 فبراير 2016 على أن يصرح بالسير لها فى أماكن وشوارع محددة لا يزيد عرضها عن 6 أمتار وليس بها خطوط سير لسيارات السرفيس وبعيدة عن الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية حيث ستقوم إدارة المواقف ومجالس المدن بتحديد أماكن سيرها وتعريفة الأجرة المقررة لها.

كما وجه مجدى حجازى بتشكيل لجنة للمعاينة الميدانية لموقع موقف النفق القديم لإعادة تشغيله فى إطار العمل على توسعة الميدان لإستيعاب كافة سيارات السرفيس التى تخدم مناطق الكرور والمحمودية وغرب سهيل وهو الذى سيساهم فى تخفيف الضغط المرورى بمنطقة السوق التجارى بالطابية ، بالإضافة إلى قيام اللجنة على الطبيعة بمعاينة ودراسة حالة الإختناق المرورى المتكرر فى الشارع الموازى لكوبرى محطة سكك حديد أسوان من أجل وضع المقترحات والحلول المناسبة لمنع تكدس السيارات بهذه المنطقة الحيوية الواقعة فى مدخل السوق السياحى.

وأكد المحافظ على ضرورة إعادة تشغيل لجنة السرفيس المكونة من المواقف والمرور لضبط الشارع الأسوانى وتحصيل الغرامات الفورية من المخالفين لخطوط السير حيث أن ذلك سيعمل على توفير وسائل المواصلات للمناطق والمجتمعات السكنية الجديدة مع المساهمة بالتوازى فى الحد من كثافة سيارات السرفيس فى المناطق السكنية الأخرى .

> وطالب مجدى حجازى من المسئولين بدراسة تخصيص منطقة لحجز السيارات المخالفة بنصر النوبة فى الموقع المخصص لإحدى المكاتب الأمنية خلف قسم الشرطة ، بالإضافة إلى توسعة منطقة حجز السيارات المخالفة بالشلال بمدينة أسوان على أن يتم تركيب سور حديدى وذلك بعد التنسيق مع الرى لوجود المنطقة بجوار أحد البرابخ أسفل خطوط السكك الحديدية .

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