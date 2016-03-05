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«الجيوشي»: النقل البحري أهم ركائز الاقتصاد المصري

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«الجيوشي»: النقل البحري أهم ركائز الاقتصاد المصري «الجيوشي»: النقل البحري أهم ركائز الاقتصاد المصري

أكد الدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل، أن صناعة النقل البحري أحد الصناعات التي يرتكز عليها الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عن تحديث التشريعات من أجل تنمية وتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري، ظهر اليوم السبت بميناء الإسكندرية، بحضور عدد من نواب الإسكندرية والمهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية.

وأضاف “الجيوشي”: “النقل البحري أصبح ركيزة أساسية في الاقتصاد، وسوف يحاسبنا الله عن عدم الاستثمار في هذا القطاع، ولدينا بحرين وقناة السويس”، وتابع:” الأسطول المصري موجود لكنه يرفع علم آخر غير علم ”.

وأشار إلى أن التشريعات الخاصة بالنقل ضعيفة، ونتج عنها أن الأسطول البحري هرب، وتساءل: “ما الحل الأمثل في استعادة الأسطول البحري المصري؟، على الرغم من أن لدينا فرصة حاليًا هي انخفاض المراكب، وهناك بعض الدولة اشترت سفن”.

 

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