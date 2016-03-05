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لجنة المرأة بوفد الشرقية تناقش انتشار البلطجة وتجارة المخدرات بمركز الزقازيق

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لجنة المرأة بوفد الشرقية تناقش انتشار البلطجة وتجارة المخدرات بمركز الزقازيق لجنة المرأة بوفد الشرقية تناقش انتشار البلطجة وتجارة المخدرات بمركز الزقازيق
نظمت لجنة المرأة بحزب الوفد بمركز الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة إيمان أيوب، رئيس اللجنة اجتماعاً موسعاً لمناقشة انتشار المخدرات والبلطجة والغياب الأمنى بأغلب قرى مركز الزقازيق خلال الفترة الأخيرة، وخاصة منطقة كفر محمد حسين التى انتشرت بها البلطجة وتجارة المخدرات وفاقت كل الحدود فى ظل هذا القصور الأمنى وغياب المواجهات الجنائية.

وأكدت رئيسة اللجنة، أنها تلقت العديد من شكاوى الأهالى بأن المنطقة أصبحت مأوى للبلطجية ومرتعا لتجارة المخدرات بكافة أنواعها، التى تباع فى وضح النهار وسط غياب أمنى كامل ولا يستطيع أحد من الأهالى أن يعترض طريق هؤلاء وإلا كان مصيره الموت المحقق متسائلة عن كيفية تغاضى رجال الشرطة عن هذه المهزلة؟.

وأوضحت أن الأهالى فى حالة غضب واستياء شديد نتيجة الانفلات الأمنى والأخلاقى الذى يعيشونه فى ظل عدم التفات المسئولين لاستغاثاتهم وشكواهم وأن لجوئهم للجنة المرأة أملاً منهم أن تكون هذه الشكاوى وسيلة لإلقاء الضوء على هذه المشكلة الخطيرة التى تهدد حياتهم وحث الأجهزة الأمنية على التحرك السريع لمحاربة بؤر ترويج المخدرات التى ملأت ربوع القرية بالإضافة إلى المطالبة بضرورة سن تشريعات وقوانين مشددة تحارب البلطجة، حتى يتعظ من تسول له نفسه ترهيب الآمنين.

وفى نهاية الاجتماع ناشدت ايمان أيوب رئيس اللجنة اللواء حسن سيف مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الشرقية بضرورة تكثيف الحملات الامنية بمنطقة كفر أبو حسين لتطهيرها من الخارجين على القانون وضبط البلطجية وتجار المخدرات المعلومين للجميع، بمن فيهم بعض رجال الشرطة؛ حرصًا على حياة الأهالى ومستقبل أبناؤهم.

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