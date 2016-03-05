12 مارس.. الحكم على تيمور السبكى فى قضية "سب سيدات مصر"

قررت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار خالد خضر، حجز محاكمة تيمور السبكى أدمن صفحة "يوميات زوج مطحون"، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فى القضية المعروفة إعلاميا بسب وقذف سيدات مصر ، للحكم بجلسة 12 مارس، مع استمرار حبس المتهم.

يواجهة تيمور السبكى اتهامات بنشر أخبار كاذبة، والإضرار بالمصلحة العامة للبلاد، وتكدير الأمن والسلم العام، وسب وقذف سيدات مصر، وذلك أثناء ظهوره بأحد البرامج.

كان تيمور السبكى، قد أنكر الاتهامات التى وجهت إليه وأدعى عدم قصده توجيه أى إساءة لسيدات مصر، وأنه يكن لهم كل تقدير واحترام، موضحا أن تصريحاته فهمت على محمل خاطئ، وأنه خرج وقدم اعتذارا رسميا عن تلك التصريحات.

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