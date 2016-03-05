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هروب سجين إخوانى قبل عرضه على النيابة بالشرقية

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هروب سجين إخوانى قبل عرضه على النيابة بالشرقية هروب سجين إخوانى قبل عرضه على النيابة بالشرقية
هرب سجين ينتمى لجماعة الإخوان الإرهابية، اليوم، السبت، من القوة الأمنية المكلفة لتأمينه بالشرقية، التى كانت فى طريقها لعرضه على النيابة العسكرية بمنطقة "تل بسطة" بمدينة الزقازيق.

وتبين من التحريات أن المتهم يدعى "خالد م أ" 20 سنة محبوس بقسم ثانى الزقازيق، على ذمة اتهامه بالانتماء لجماعة إرهابية تحرض على العنف.

ومن جهتها كثفت قوات أمن الشرقية تواجدها الأمنى، لسرعة ضبط المتهم، فى ظل تكرار الأمر الذى شهد حالتين مماثلتين هرب فيها مسجونون من الإخوان، حيث تمكن سجين من الهروب من قوات أمن العاشر، كما أحبط مأمور مركز شرطة بلبيس، محاولة إخوانى الهروب بعد ضبطه على بوابة المركز متنكرا فى زى النقاب.


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