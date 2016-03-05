جنايات الجيزة تؤيد إخلاء سبيل الظواهرى بتدابير احترازية

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، تأييد إخلاء سبيل محمد الظواهرى على ذمة القضية رقم 318، والمتهم فيها بإنشاء خلية إرهابية مع اتخاذ التدابير الاحترازية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار.

وطالب خالد نور الدين وخالد المصرى دفاعا المتهم بتطبيق نص المادة 167 من قانون الإجراءات التى توجب إخلاء سبيله.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، قد قررت يوم الثلاثاء الماضى، إخلاء سبيل الدكتور محمد الظواهرى على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 318 فى قضية إنشاء خلية إرهابية، مع اتخاذ التدابير الاحترازية، إلا أن النيابة العامة استأنفت على قرار إخلاء السبيل.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم عدة تهم منها الانضمام لخلية جهادية تستهدف مؤسسات الدولة، والقيام بأعمال تخريبية فى البلاد.

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