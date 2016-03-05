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مدرب المقاصة لـ في الجول: 3 عوامل تصعب مواجهة الأهلي

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مدرب المقاصة لـ في الجول: 3 عوامل تصعب مواجهة الأهلي مدرب المقاصة لـ في الجول: 3 عوامل تصعب مواجهة الأهلي

يرى طه إسماعيل نجم الأهلي ومنتخب السابق أن مباراة الأهلي اليوم أمام نظيره مصر للمقاصة ستكون صعبة مثلها مثل كل مباريات الدوري هذا الموسم.

ويلتقي الأهلي مع نظيره مصر للمقاصة مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري.

وقال طه إسماعيل في تصريحات لـ FilGoal.com: "جميع مباريات الدوري الآن أصبحت صعبة، مصر للمقاصة من الفرق القوية في الدوري والتي يصعب على فريقي الأهلي والزمالك التغلب عليهما".

طه إسماعيل أتبع "المقاصة خسر المباراة السابقة أمام سموحة ومع ذلك فقد ظهروا بشكل جيد وكادوا أن يعودوا في المباراة بأكثر من مناسبة".

وأضاف "وضعية مارتن يول مختلفة عن وضعية أليكس ماكليش مع الزمالك في المباراة السابقة، فماكليش لم يكن لديه الوقت الكاف للتعرف على اللاعبين وقاد المباراة مشاركة مع محمد صلاح، أما مارتن يول فسيكون هو المسؤول الأول والأخير عن مباراة المقاصة بعد أن عقد أكثر من جلسة مع اللاعبين وقاد عدة تمارين".

وأتم "مارتن يول لن يجري تعديلات كثيرة على تشكيل الأهلي أمام المقاصة عنه في مباراة بتروجيت، اللهم لاعب واحد أو اثنين على الأكثر".

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