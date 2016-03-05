سقوط شاب أصبح "مليونير" بالنصب بتحصيل 200 جنيه مقابل كروت خصومات بمدينة نصر

تمكنت إدارة مباحث الأموال العامة، من ضبط شاب نصب على المواطنين من خلال تحصيل مبلغ 200 جنيه من كل مواطن، مقابل إصدار كارت خصومات ببعض المطاعم والفنادق، خلافًا للحقيقة، وجمع 2 مليون جنيه من ضحاياه.

وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال، مفادها تحصيل شركة كائنة بمدينة نصر القاهرة، مبلغ مائتين جنيه من كل مواطن مقابل إصدار كارت خصومات ببعض المطاعم والفنادق وتقسيط سفريات الحج والعمرة، بزعم الاتفاق مع أحد البنوك الحكومية وإحدى شركات السياحة، خلافاً للحقيقة.

وأسفرت التحريات المشتركة للعميد عاصم الداهش والعقيد شريف سارى مديرى إدارتى مكافحة جرائم التزييف والتزوير والاحتيالات المصرفية، أن وراء ذلك النشاط "سيف.ا.س"، 27 سنة، حاصل على بكالوريوس لغات ومقيم المطرية.

وأضافت التحريات، إنشاء المتهم شركة وهمية بدون ترخيص تحت مسمى (الكارت الذهبى)، وأنشئ العديد من المواقع الإلكترونية باسم الشركة على شبكة المعلومات الدولية يزعم الإعلان خلالها عن خصومات تصل إلى 50% على بعض المطاعم والعيادات والفنادق الشهيرة وتقديم هدايا سنوية لعملاء الشركة؛ عبارة عن 12 يومًا إقامة مجانية فى أحد الفنادق بمدن "شرم الشيخ، الغردقة، رأس سدر"، ويحصل من ضحاياه على مبلغ 200 جنيه من كل منهم، مقابل تسليمه كارت خصم باسم الشركة مشابه لبطاقات الدفع الإلكترونى عليه شعار لشركات اتصالات، والعديد من شركات السياحة - خلافاً للحقيقة - بغرض النصب والاحتيال على المواطنين وإلحاق الضرر المادى بهم بالاستيلاء على أموالهم، وبمراجعة مسئولى البنك وشركة السياحة، أفادوا بعدم تعاقدهما مع شركة المتهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم داخل مقر شركته بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وعثر بها على 240 كارت اشتراك عضوية فى التخفيضات بأسماء ضحاياه، واثنين كرتونه بداخلها كمية من الورق المقوى معدة لطباعة الكروت عليها، ودفترين كوبونات تخفيضات يفيد تعاقد الشركة مع بعض الفنادق والمطاعم الشهيرة بخصومات بنسب مختلفة من قيمة الفاتورة، وبمناقشة المتهم أقر بارتكابه للواقعة، وإنه تمكن من الاستيلاء على مبلغ حوالى 2 مليون جنيه من ضحاياه، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة التى باشرت تحقيقاتها قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

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