التحريات: انتحار شرطى داخل فندق فى المنيا بسبب أزمة مالية

كشفت التحريات الأولية فى واقعة إطلاق رقيب شرطة سرى يعمل بقسم السياحة والآثار، النار على نفسه من مسدسه الميرى، داخل حمام أحد الفنادق الشهيرة، مما أسفر عن مصرعه فى الحال، أنه يمر بضائقة مالية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من اللواء محمود عفيفى مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بإطلاق شرطى الرصاص على نفسه داخل حمام فندق كيلو باترا بشارع طه حسين، بمدينة المنيا، ولقى مصرعه فى الحال.

بالانتقال تبين قيام "محمد.ف"، 41 سنة، مقيم بحى كفر المنصورة، رقيب شرطة سرى، بقسم شرطة السياحة والآثار بإطلاق الرصاص على نفسه من مسدسه الميرى، وذلك داخل حمام الفندق، وتقرر التحفظ على الجثة والتحرى حول ظروف وملابسات الحادث ودوافعه.

وكشفت تحريات البحث الجنائى الأولية، أن الشرطى كان معين خدمة على نفس الفندق، وأنه يمر بأزمة مالية حيث يتعثر فى سداد قرضين من أحد البنوك.

انتحار رقيب شرطة داخل فندق مشهور بالمنيا

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