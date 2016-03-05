مقاتلو المعارضة السورية يستولون على معبر حدودى من تنظيم "داعش"

>استولى مقاتلون من المعارضة السورية على الجانب السورى من معبر حدودى بين سوريا والعراق من قبضة تنظيم داعش، حسبما ذكرت جماعتا مراقبة للمعارضة السورية.

وتمكن مقاتلون من ميليشيا "الجيش السورى الجديد" من السيطرة على معبر التنف الحدودى مساء الجمعة، حسبما ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان، وذكرت شبكة لجان التنسيق المحلية اليوم السبت إن القتال خلف قتيلا واحدا بين صفوف تنظيم الدولة وعدة جرحى.

كان مسلحو التنظيم قد سيطروا على المعبر، الواقع فى محافظة حمص بجنوب شرق سوريا، منذ انسحاب القوات الحكومية منه فى مايو 2015، قال المرصد إن مقاتلى المعارضة عبروا الحدود إلى سوريا من الأردن، ما يشير إلى أنهم مدعومين من الولايات المتحدة.

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