البابا فرنسيس: أشعر بالصدمة بعد الاعتداء على دار للمسنين فى عدن

>قال البابا فرنسيس أنه يشعر "بالصدمة والحزن" إثر الهجوم "الشيطاني" الجمعة على دار للمسنين فى عدن تتولى إدارته راهبات ينتمين إلى جمعية الأم تيريزا، وأسفر عن 16 قتيلا منهم أربع راهبات، كما أعلن الفاتيكان السبت.

وقال أمين سر دولة الفاتيكان بييترو بارولين أن "قداسة البابا فرنسيس الذى تبلغ مقتل اربع مرسلات للمحبة وأثنى عشر شخصا آخرين فى دار للمسنين فى عدن، قد شعر بالصدمة والحزن العميق".

وأضاف الكاردينال بارولين أنه "يؤكد للعائلات وجميع الذين تأثروا بهذا التصرف العنيف الأحمق والشيطاني، أنه سيصلى من أجلهم وسيكون قريبا منهم على الصعيد الروحي".

وقال مسؤولون أمنيون أن أربعة رجال مسلحين اقتحموا مقر بعثة الاحسان دار المسنين فى حى الشيخ عثمان، وقتلوا حارسا ثم راحوا يطلقون النار عشوائيا على كل من بداخله. وأضافوا أن أحد عشر شخصا من المسنين وأربع راهبات كن يعملن ممرضات قتلوا. ولم تتأكد جنسيات الراهبات، لكن وكالة فيدس للأنباء التى تغطى الأنشطة الحبرية الرسولية، ذكرت أن اثنتين منهن روانديتان وواحدة كينية والأخرى هندية.

وقال الكاردينال بارولين أن الحبر الأعظم "يصلى من أجل أن توقظ هذه المجزرة الضمائر وتلامس القلوب وتدفع جميع الأطراف إلى التخلى عن السلاح وسلوك طريق الحوار".

وأكد بارولين "أنه يدعو الأطراف المشاركين فى هذا النزاع إلى التخلى عن العنف وتجديد التزامهم فى سبيل شعب اليمن ولاسيما الفئات المحتاجة التى أتت هؤلاء الراهبات ومساعدوهن لخدمتهم".

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