وزير خارجية السعودية: على الرئيس السورى أن يرحل عاجلا وليس آجلا

>قال وزير الخارجية السعودى عادل الجبير اليوم السبت إن على الرئيس السورى بشار الأسد أن يرحل فى بداية العملية الانتقالية وليس فى نهايتها.

وقال الجبير خلال زيارة لفرنسا "بالنسبة لنا الأمر واضح جدا.. يجب أن يكون (رحيل الأسد) فى بداية العملية وليس فى نهاية العملية. لن يستغرق الأمر 18 شهرا."

وجاءت تصريحاته قبل أيام من الموعد الذى تستهدف الأمم المتحدة استئناف محادثات السلام فيه فى مسعى لإنهاء الحرب المستمرة منذ خمسة أعوام فى سوريا، وقال الجبير إن السعودية ستستلم شحنة من الأسلحة الفرنسية كانت قد طلبتها فى الأصل من أجل لبنان.

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