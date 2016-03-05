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الوادى الجديد تدشن فعاليات الحوار الوطني للشباب

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الوادى الجديد تدشن فعاليات الحوار الوطني للشباب الوادى الجديد تدشن فعاليات الحوار الوطني للشباب


> في إطار إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عام 2016 عام الشباب المصري
> صرح اللواء محمود عشماوي محافظ الوادى الجديد بان المحافظة قامت بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لتدشين فعاليات ملتقى الحوار الوطني للشباب .

حيث سيتم عقد الجلسة الافتتاحية لطرح قضايا ومحاور لمناقشتها مع الشباب بحضور اللواء المحافظ وعمداء الكليات ورؤساء المراكز والمصالح الحكومية ورؤساء القرى وممثلي الصندوق الاجتماعي للتنمية وممثلي الأحزاب وبحضور جميع فئات الشباب لعرض موضوعاتهم والقضايا التى تخص الشباب واهمها ( التعليم – الصحة – الإسكان – الطرق – تمكين المراه – الشباب والأمن القومي – الفساد الادارى والمالي – القيم الاخلاقيه – قضايا الإعلام )

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