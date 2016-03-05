صور | «غادة والي» تفتتح المعرض السنوي لجمعية المبرة الجديدة

المراسل – عمر جمال:

افتتحت غادة والي وزيرة التضامن صباح السبت المعرض السنوي للمشغولات اليدوية لجمعية المبرة الجديدة.

وتفقدت والى المعروضات من مفارش السرير والسفرة والملايات وملابس الأطفال والتي تتميز بالخامات ذات الجودة العالية والتصميمات المتميزة ودقة العمل وكلها من المنتجات اليدوية بأيدي أبناء الجمعية من الأيتام والتي تضم 120 فتاة يتيمة والاسر المنتجة .

وأبدت الوزيرة اعجابها بالمعروضات خاصة القسم الخاص من المعرض والذى ضم الاعمال والاشغال اليدوية لأبناء الجمعية من الأطفال الايتام والمنتجات التي تميزت بالبساطة والجمال .

وتعد جمعية المبرة الجديدة من أقدم الجمعيات المصرية وتعمل في مجال رعاية الأمومة والطفولة ورعاية الأسرة والشيخوخة وتقديم الخدمات الصحية للمجتمع المحلى ويتبع الجمعية دار حضانة لكفالة اليتيم تسع 33 طفلا تتم رعايتهم من سن الرضاعة وحتى الزواج. كما تضم مشغلا لتعليم الفتيات شغل السجاد و الإبرة كذلك يتبع الجمعية دار للمسنين خاصة من غير القادرين على خدمة أنفسهم. وتضم كذلك مدرسة تمريض ثانوية بالإضافة الى دار .للمغتربات، ويخصص دخل المعرض لصالح أنشطة ومشاريع الجمعية من رعاية الايتام وغيرها.