حبس متهم بتزوير أوراق تجديد رخص سيارات شركة بالإسكندرية للتهرب من مديونيات

قررت النيابة العامة، برئاسة المستشار سعيد عبد المحسن رئيس نيابة استئناف الإسكندرية، اليوم السبت، حبس كاتب بشركة مساهمة مصرية، لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيق، بتهمة التزوير واستعمال مستندات مزورة للتهرب من ترخيص سيارات الشركة فرع إسكندرية، والتهرب من مديونيات بقيمة 31 مليون جنيه.

اعترف المتهم فى التحقيقات الأولية، أن ارتكابه لجريمته كان بتعليمات وأوامر من رؤسائه بالشركة، وهما رئيس القطاع الإدارى بالشركة المشار إليها، ومدير إدارة الرخص بذات الشركة.

وقررت النيابة استدعاء المذكورين للتحقيق معهما والاستماع إلى أقوالهما، بالإضافة إلى طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، قد نجحت فى ضبط كاتب بشركة مساهمة يزور أوراق رسمية للتهرب من مديونيات شركته.

وردت معلومات للعقيد تامر العزيزى رئيس مباحث مرور الإسكندرية، والرائد محمود أبو السعد رئيس مباحث مرور برج العرب، تفيد قيام "ممدوح. م" 52 سنة كاتب بشركة النقل المباشر "شركة مساهمة" كائنة بمنطقة الزهراء – جسر السويس محافظة القاهرة، ومقيم مركز بسيون محافظة الغربية، باستعمال محررات مزورة منسوب صدورها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى - صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص "المؤسسة" منطقة شرق القاهرة، وتقديمها لموظفى وحدة مرور برج العرب حتى يتمكن من تجديد تراخيص المركبات المملوكة للشركة محل عمله، والتهرب من سداد ما هو مستحق عليها من مديونية لصالح الهيئة سالفة الذكر تقدر بمبلغ "واحد وثلاثون مليوناً وخمسمائة وستة وسبعون ألفاً وخمسمائة وستة وأربعون جنيهاً".

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كلاً من رئيس القطاع الإدارى بالشركة المشار إليها ومدير إدارة الرخص بذات الشركة.

ضبط كاتب بشركة زوّر أوراقا حكومية لتجديد رخص سياراتها والتهرب من مديونياتها

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