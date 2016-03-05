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تجديد حبس 3 إخوانيين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالجيزة

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تجديد حبس 3 إخوانيين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالجيزة تجديد حبس 3 إخوانيين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالجيزة
جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم السبت، حبس 3 متهمين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ما وجه لهما المستشار أحمد الحمزاوى رئيس نيابة شمال الجيزة لاتهامهم بالانضمام لجماعات إرهابية.

وكشفت تحقيقات النيابة عن ورود معلومات لمباحث الأمن الوطنى، تفيد بانضمام طالبين بمنطقة منشاة القناطر ومهندس كهرباء بإمبابة لجماعات إرهابية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بعد استئذان النيابة وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم كتب تدعو إلى الفكر الإخوانى.


>- حبس فنى كهرباء 15 يوما لاتهامه بتأسيس جماعة إرهابية بحدائق القبة

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مصر 365

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