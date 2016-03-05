- شاهدة بـ" فض اعتصام رابعة" تتعرف على متهمين: كانا بائعين أمام حديقة الأورمان

واصلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم السبت، سماع أقوال شهود الإثبات فى جلسة محاكمة 379 متهمًا فى قضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وعقب سماع أقوال رئيس حديقة الأورمان نادت المحكمة على شاهدة الإثبات فاطمة تمام رئيسة الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والتى قالت بعد حلف اليمين أن بعض الحرائق حدثت داخل حديقة الحيوان وأن بعض الحيوانات والطيور نفقت بسبب الحرائق.

وأثناء ذلك صرخ أحد المتهمين من داخل القفص قائلا: "أنا فتحى عبد الشكور يا دكتورة"، وهنا سمح رئيس المحكمة للمتهم واثنين آخرين بالخروج من قفص الاتهام، وسأل رئيس المحكمة الشاهدة قائلا: "تعرفى حد من المتهمين يا دكتورة"، فردت الشاهدة قائلة: "أيوه يا فندم كنت بشوف فتحى عبد الشكور وعاطف نبيل، إنهما مجرد بائعين أمام أسوار الحديقة، ولا أعرفهما بصورة شخصية "كان المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات فى 8 أبريل الماضى، وحددت محكمة استئناف القاهرة الدائرة الـ14 بمحكمة جنايات الجيزة لنظر القضية.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

وواجه المتهمون أيضًا تهم محاولة تغيير خارطة طريق المستقبل التى أجمع عليها الشعب المصرى، وقلب نظام الدولة والحكومة لعودة الرئيس المعزول بالقوة والعنف، وذلك لحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء ومفرقعات لتنفيذ مخططهم.

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