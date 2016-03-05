30 أبريل.. الحكم على رجل أعمال فلسطينى لاتهامه بالنصب

حددت دائرة جنح محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمود موسى، وأمانة سر أحمد شوقى، جلسة 30 أبريل المقبل للنطق بالحكم على رجل أعمال فلسطينى الجنسية لاتهامه فى واقعة النصب على الموطنين فى مشروع وحدات سكنية بمرسى مطروح.

وكان جهاز حماية المستهلك قد تلقى شكاوى من مواطنين بالتضرر من التعاقد على شراء وحدات سكنية بقرية فى مرسى مطروح لرجل أعمال فلسطينى، إلا أن الشركة ماطلت فى الاستلام.

وباشر جهاز حماية المستهلك التحقيقات فى الشكاوى، وبمخاطبة قطاع الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة للاستعلام عما إذا كانت الشركة المشكو فى حقها حاصلة على ترخيص لمزاولة النشاط من عدمه، ورد رد وزارة السياحة بأن الشركة غير حاصلة على ترخيص، ولا يعتد بالعقود التى تصدر عنها، وأحال جهاز المستهلك الشكاوى إلى جنح المحكمة الاقتصادية لبدء محاكمة المتهم فى التهمة المنسوبة إليه.

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