أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: تصريحات علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري بعد لقاء كمبالا سيتي -
انفجار خط مياه بـ«الشيخ زايد» -
في أحد السعف.. تعلم طريقة عمل الصليب من الجريد - فيديو -
بعد الغارات الأمريكية.. برلماني: نشهد حرب عالمية على أراض عربية -
عضو بـ«صحة البرلمان»: متمسكون بزيادة مخصصات الصحة لـ3% -
«التحرش والاغتصاب» و«أكياس الدم» أزمات نشبت في غياب البرلمان -
«العرابي»: الضربة العسكرية في سوريا أنهت الوفاق الأمريكي الروسي -
«دفاع البرلمان»: الضربات الأمريكية على سوريا «خطوة متسرعة» -
الوفد يدين الهجوم الأمريكي على سوريا دون انتظار التحقيقات -
«مستقبل وطن» يطالب مجلس الأمن بإصدار قرار لوقف الحرب بسوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

30 أبريل.. الحكم على رجل أعمال فلسطينى لاتهامه بالنصب

Google+ Print
30 أبريل.. الحكم على رجل أعمال فلسطينى لاتهامه بالنصب 30 أبريل.. الحكم على رجل أعمال فلسطينى لاتهامه بالنصب
حددت دائرة جنح محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمود موسى، وأمانة سر أحمد شوقى، جلسة 30 أبريل المقبل للنطق بالحكم على رجل أعمال فلسطينى الجنسية لاتهامه فى واقعة النصب على الموطنين فى مشروع وحدات سكنية بمرسى مطروح.

وكان جهاز حماية المستهلك قد تلقى شكاوى من مواطنين بالتضرر من التعاقد على شراء وحدات سكنية بقرية فى مرسى مطروح لرجل أعمال فلسطينى، إلا أن الشركة ماطلت فى الاستلام.

وباشر جهاز حماية المستهلك التحقيقات فى الشكاوى، وبمخاطبة قطاع الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة للاستعلام عما إذا كانت الشركة المشكو فى حقها حاصلة على ترخيص لمزاولة النشاط من عدمه، ورد رد وزارة السياحة بأن الشركة غير حاصلة على ترخيص، ولا يعتد بالعقود التى تصدر عنها، وأحال جهاز المستهلك الشكاوى إلى جنح المحكمة الاقتصادية لبدء محاكمة المتهم فى التهمة المنسوبة إليه.


>- تأجيل محاكمة رجل أعمال فى اتهامه بالنصب على المواطنين لـ 5 مارس

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365