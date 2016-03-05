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الموافقة على تشغيل 125 مخبزًا جديدًا بسوهاج

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الموافقة على تشغيل 125 مخبزًا جديدًا بسوهاج الموافقة على تشغيل 125 مخبزًا جديدًا بسوهاج

قال شمس الدين يوسف، وكيل وزارة بسوهاج، إن اللجنة العيا للمخابز برئاسة الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، وافقت على إنشاء 125 مخبزا جديدا على مستوى المحافظة وذلك للعمل بالمناطق المحرومة والتى تقل فيها معدلات إنتاج رغيف الخبز.

وفي سياق آخر، أشار وكيل وزارة التموين بسوهاج، إلى أنه تم ضبط طن سكر تموين ناقص الوزن لدى 3 مراكز تعبئة وتحررت المحاضر أرقام 1460 جنح قسم ثان سوهاج و4289 و42890 مركز سوهاج ضد كل من “علاء – ف، وعلى – أ، ورجب – ع” أصحاب مراكز التعبئة.

 وتم التحفظ على الكميات المضبوطة تمهيدا للعرض على النيابة المختصة.

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