أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: تصريحات علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري بعد لقاء كمبالا سيتي -
انفجار خط مياه بـ«الشيخ زايد» -
في أحد السعف.. تعلم طريقة عمل الصليب من الجريد - فيديو -
بعد الغارات الأمريكية.. برلماني: نشهد حرب عالمية على أراض عربية -
عضو بـ«صحة البرلمان»: متمسكون بزيادة مخصصات الصحة لـ3% -
«التحرش والاغتصاب» و«أكياس الدم» أزمات نشبت في غياب البرلمان -
«العرابي»: الضربة العسكرية في سوريا أنهت الوفاق الأمريكي الروسي -
«دفاع البرلمان»: الضربات الأمريكية على سوريا «خطوة متسرعة» -
الوفد يدين الهجوم الأمريكي على سوريا دون انتظار التحقيقات -
«مستقبل وطن» يطالب مجلس الأمن بإصدار قرار لوقف الحرب بسوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بسبب «السيلفي».. أمريكي يقتل نفسه عن طريق الخطأ

Google+ Print
بسبب «السيلفي».. أمريكي يقتل نفسه عن طريق الخطأ بسبب «السيلفي».. أمريكي يقتل نفسه عن طريق الخطأ

أرشيفية

تسببت صورة سيلفي في مقتل أمريكي، وذلك أثناء التقاطه “سيلفي” بعد إطلاق رصاصة عن طريق الخطأ، عندما حمل سلاحه لالتقاط سيلفي، وأطلق النار على اعتبار أن المسدس خالٍ من الرصاص، لكن الرصاصة كانت في الداخل، فقتلته على الفور.

وفتحت الشرطة في مدينة كونكريت بواشنطن تحقيقاً في الحادثة، في وقت ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن عدد الوفيات الناجمة عن السيلفي في الولايات المتحدة وصل إلى 8 منذ بداية العام، وفق ما ذكر موقع “سي نت” الإلكتروني.
> ودفعت هذه الظاهرة السلطات في أكثر من دولة إلى التدخل بهدف الحفاظ على أرواح مواطنيها، كان آخرها قرار السلطات الهندية في مدينة مومباي منع التقاط السيلفي في العديد من المناطق، لاسيما تلك التي تعدّ خطرة مثل الأماكن المرتفعة ومحطات القطارات، وغيرها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا