بسبب «السيلفي».. أمريكي يقتل نفسه عن طريق الخطأ

تسببت صورة سيلفي في مقتل أمريكي، وذلك أثناء التقاطه “سيلفي” بعد إطلاق رصاصة عن طريق الخطأ، عندما حمل سلاحه لالتقاط سيلفي، وأطلق النار على اعتبار أن المسدس خالٍ من الرصاص، لكن الرصاصة كانت في الداخل، فقتلته على الفور.

وفتحت الشرطة في مدينة كونكريت بواشنطن تحقيقاً في الحادثة، في وقت ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن عدد الوفيات الناجمة عن السيلفي في الولايات المتحدة وصل إلى 8 منذ بداية العام، وفق ما ذكر موقع “سي نت” الإلكتروني.

> ودفعت هذه الظاهرة السلطات في أكثر من دولة إلى التدخل بهدف الحفاظ على أرواح مواطنيها، كان آخرها قرار السلطات الهندية في مدينة مومباي منع التقاط السيلفي في العديد من المناطق، لاسيما تلك التي تعدّ خطرة مثل الأماكن المرتفعة ومحطات القطارات، وغيرها.