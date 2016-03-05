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إخلاء سبيل الصحفي محمود السقا المتهم بالانضمام لحركة ٢٥ يناير

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إخلاء سبيل الصحفي محمود السقا المتهم بالانضمام لحركة ٢٥ يناير إخلاء سبيل الصحفي محمود السقا المتهم بالانضمام لحركة ٢٥ يناير

الصحفي محمود السقا (أرشيفية)

قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول، اليوم السبت، إخلاء سببل الصحفي محمود السقا، على ذمة التحقيقات التى تجريها معه، في القضيه رقم 796 حصر أمن الدولة العليا واتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون يطلق عليها مسمى حركة شباب 25 يناير.

وتضم القضية المقيدة برقم 796 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا، عددا من النشطاء السياسيين المحبوسين احتياطيا على ذمتها، وآخرين صدر قرار بضبطهم وإحضارهم من قبل النيابة العامة.

ويواجه المتهم عدة جرائم متعلقة بإدارة وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والدعوة لقلب نظام الحكم، وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعى.

 

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