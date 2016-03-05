إصابة 3 موظفين بعد إنقلاب سيارتهم أثناء تغطية زيارة وزير الشباب بسوهاج

مراسل «ONA»:

أصيب سائق وموظفين اثنين بقسم العلاقات العامة والإعلام بمحافظة سوهاج، منذ قليل، بعد انقلاب سيارة كانوا يستقلونها فى موكب زيارة وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، لتغطية الزيارة وتوثيقها بمكتبة المحافظة.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مدير إدارة مرور سوهاج تفيد بإصابة 3 أشخاص بعد انقلاب سيارة كانوا يستقلونها داخل موكب وزير الشباب والرياضة أثناء زيارتة لسوهاج اليوم.

وتبين إصابة كل من “خلف عبد الحفيظ وطارق عثمان ويعملان بوظيفة مصور بقسم العلاقات العامة، بكسور وسحجات، بالاضافة إلى سائق سيارة القسم، وذلك على طريق “سوهاج – المطار”.

تم نقل المصابين الى مستشفى سوهاج العام لتلقى العلاج اللازم.