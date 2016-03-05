الأموال العامة تحيل ملف قضية تزوير توفيق عكاشة للدكتوراه للنيابة خلال ساعات

أكد مصدر أمنى مسئول، أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهزت ملف قضية تزوير توفيق عكاشة صاحب قناة الفراعين للدكتوراه الخاصة به، لإحالتها للنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، خلال الساعات القادمة.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، أن الملف يحتوى على ما يفيد بأن توفيق عكاشة قام بشراء وتزوير شهادة دكتوراه منسوبة لجامعة أمريكية غير موجوده، وغير مقيد بها، بالإضافة إلى خطابات المجلس الأعلى للجامعات، وأيضا مذكرة المباحث حول تأكدها من خلال الجهات الرسمية فى الخارج بكذب توفيق عكاشة وتزويره للدكتوراه الخاصة به.

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