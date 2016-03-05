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اللجنة العليا تجتمع بعد غد لوضع مواعيد الانتخابات بدائرة توفيق عكاشة

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اللجنة العليا تجتمع بعد غد لوضع مواعيد الانتخابات بدائرة توفيق عكاشة اللجنة العليا تجتمع بعد غد لوضع مواعيد الانتخابات بدائرة توفيق عكاشة
انتهت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة – منذ قليل - من اجتماعها الطارئ الذى عقدته اليوم بمقر دار القضاء العالى لمناقشة تقرير مجلس النواب بخلو مقعد دائرة نبروة وطلخا بالدقهلية بعد اسقاط عضوية نائب التطبيع توفيق عكاشة.

وقال المستشار عادل الشوربجى عضو اللجنة العليا للانتخابات، بان اللجنة تسلمت التقرير وقامت بمناقشته وبحثه وبيان ما فيه من أسباب لاسقاط عضوية توفيق عكاشة وخلو مكانه، ورآت اللجنة أن تشرع فى أعمال الانتخابات التكميلية لهذة الدائرة ابتداء من اليوم، مشيرًا إلى ان اللجنة فى حالة انعقاد دائم.

وأوضح أن اللجنة اتفقت على إجراء اتصالات مكثفة مع الجهات المعاونة للجنة من وزارات التنمية المحلية والاتصالات والخارجية والداخلية والعدل وغيرها من الجهات المعاونة التى ستساعد فى عمليات الاقتراع بالنسبة لاهالى دائرة طلخا ونبروة فى الداخل والخارج معا.

وأضاف "الشوربجى" بأن اللجنة ستجتمع بعد غدٍ لوضع المواعيد الخاصة بعملية التصويت وفقا لنص المادة 108 من الدستور والمادة 25 من قانون مجلس النواب والتى تشرح عملية الانتخابات التكميلية فى حالة خلو احد المقاعد قبل 6 شهور من انتهاء المجلس وذلك خلال 60 يوم من وصول تقرير مجلس النواب الخاص باسقاط عضوية النائب.

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مصر 365