أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: تصريحات علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري بعد لقاء كمبالا سيتي -
انفجار خط مياه بـ«الشيخ زايد» -
في أحد السعف.. تعلم طريقة عمل الصليب من الجريد - فيديو -
بعد الغارات الأمريكية.. برلماني: نشهد حرب عالمية على أراض عربية -
عضو بـ«صحة البرلمان»: متمسكون بزيادة مخصصات الصحة لـ3% -
«التحرش والاغتصاب» و«أكياس الدم» أزمات نشبت في غياب البرلمان -
«العرابي»: الضربة العسكرية في سوريا أنهت الوفاق الأمريكي الروسي -
«دفاع البرلمان»: الضربات الأمريكية على سوريا «خطوة متسرعة» -
الوفد يدين الهجوم الأمريكي على سوريا دون انتظار التحقيقات -
«مستقبل وطن» يطالب مجلس الأمن بإصدار قرار لوقف الحرب بسوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

انتحار رقيب شرطة داخل فندق مشهور بالمنيا

Google+ Print
انتحار رقيب شرطة داخل فندق مشهور بالمنيا انتحار رقيب شرطة داخل فندق مشهور بالمنيا
أطلق رقيب شرطة النار على نفسه داخل فندق كبير بالمنيا، ولقى مصرعه.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا اليوم السبت، إخطاراً من اللواء محمود عفيفى مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد قيام شرطى بإطلاق الرصاص على نفسه داخل أحد الفنادق الشهيرة بمدينة المنيا، ولقى مصرعه فى الحال.

بالانتقال تبين قيام "محمد .ف"، 41 سنة، رقيب شرطة ثانى، بقسم شرطة السياحة والآثار بإطلاق النار على نفسه من مسدسه الميرى، وذلك داخل حمام أحد الفنادق، وتبين أنه كان معين خدمة على نفس الفندق، وتقرر التحفظ على الجثة والتحرى حول ظروف وملابسات الحادث.


>- ضبط 52 قضية تموينية وأسلحة غير مرخصة فى حملة أمنية بالمنيا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365