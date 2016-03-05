انتحار رقيب شرطة داخل فندق مشهور بالمنيا

أطلق رقيب شرطة النار على نفسه داخل فندق كبير بالمنيا، ولقى مصرعه.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا اليوم السبت، إخطاراً من اللواء محمود عفيفى مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد قيام شرطى بإطلاق الرصاص على نفسه داخل أحد الفنادق الشهيرة بمدينة المنيا، ولقى مصرعه فى الحال.

بالانتقال تبين قيام "محمد .ف"، 41 سنة، رقيب شرطة ثانى، بقسم شرطة السياحة والآثار بإطلاق النار على نفسه من مسدسه الميرى، وذلك داخل حمام أحد الفنادق، وتبين أنه كان معين خدمة على نفس الفندق، وتقرر التحفظ على الجثة والتحرى حول ظروف وملابسات الحادث.

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