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تحريات الأمن الوطنى فى استشهاد رئيس مباحث شبرا: كوريا صاحب سجل إجرامى

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تحريات الأمن الوطنى فى استشهاد رئيس مباحث شبرا: كوريا صاحب سجل إجرامى تحريات الأمن الوطنى فى استشهاد رئيس مباحث شبرا: كوريا صاحب سجل إجرامى
كشفت تحريات الأمن الوطنى التى تسلمتها نيابة شمال القاهرة، أن محمد وحيد الشهير بكوريا، المتهم بقتل رئيس مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، ينتمى لعائلة ذات سجل إجرامى فى تجارة المخدرات والسلاح النارى.

وأضافت التحريات أن المتهم انضم إلى عصابة الدكش المعروفة بتجارتها فى المخدرات وحيازتها مخازن من الأسلحة النارية والبيوت المحصنة التى تمكنهم من التصدى لقوات الشرطة، وعمل معهم لسنوات عديدة، قام خلالها بقتل العديد من الأشخاص، وصادر بحقه حكما بالإعدام.

وتبين من التحريات أن كوريا صاهر عائلة فى محافظة القاهرة تشترك معه فى نشاطه الإجرامى، وتعاونوا معا فى تجارتهم الآثمة، حيث اشتركوا معا فى قتل رئيس مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

وأمرت النيابة أمس بحبس زوجة ووالدة المتهم الهارب محمد وحيد، الشهير بـ«كوريا»، 4 أيام على ذمة التحقيقات ووجّهت النيابة للمتهمين تهم التستر على متهمين والاشتراك فى القتل والشروع فى القتل وحيازة مواد مخدرة والاتجار فيها وحيازة أسلحة نارية ومقاومة السلطات.


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