رقيب شرطة ينتحر رميًا بالرصاص لمروره بضائقة مالية بالمنيا

مراسل «ONA»:

أطلق رقيب شرطة بالمنيا، الرصاص على نفسه اليوم السبت، للتخلص من حياته منتحرًا بسبب مروره بضائقة مالية.

تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطاراً من اللواء محمود عفيفي مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بقيام شرطي بإطلاق الرصاص على نفسه داخل فندق كيلو باترا بالمنيا، ولقي مصرعه في الحال.

وبانتقال العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية والرائد عمرو حسن رئيس مباحث البندر تبين قيام محمد فؤاد محمد 41 سنة مقيم كفر المنصورة رقيب شرطة ثاني، بقسم شرطة السياحة والآثار بإطلاق النار على نفسه من مسدسه الميري، وذلك داخل حمام الفندق.

وأشارت تحريات البحث الجنائي إلى أنه كان معين خدمة علي نفس الفندق، ويمر بأزمة مالية حيث يتعثر في سداد قرضين من أحد البنوك

وقررت النيابة التحفظ على الجثة، والتحري حول ظروف وملابسات الحادث.