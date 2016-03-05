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مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0) توتنام (0) النني أساسيا

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مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0) توتنام (0) النني أساسيا مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0) توتنام (0) النني أساسيا

يدفع الفرنسي أرسين فينجر بالمصري محمد النني لاعب الوسط في التشكيل الأساسي لفريقه في دربي شمال لندن أمام توتنام بالدوري الإنجليزي.

ويحل أرسنال ضيفا على جاره توتنام في قمة الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الأساسي.

ودفع فينجر بمحمد النني في التشكيل الأساسي لأول مرة في بطولة الدوري بعد أن شارك لأول مرة كبديل أمام مانشستر يونايتد في الجولة قبل الماضية.

وجاء تشكيل أرسنال على النحو التالي:

حراسة المرمى: أوسبينا

الدفاع: بيليرين – جابريل – ميرتساكر – جيبس

الوسط: كوكلين – محمد النني – رامسي – أوزيل

الهجوم: سانشيز - ويلبيك

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال وتوتنام في بطولة الدوري.

بداية المباراة

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