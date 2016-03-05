الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة: يجب على «تركيا» احترام حرية الصحافة

أعرب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اليوم السبت، عن قلقهما العميق حيال حرية الصحافة في تركيا، بعدما فرضت السلطات حراسة قضائية على صحيفة “زمان” المعارضة، في مثال جديد على القمع المتزايد تجاه وسائل الإعلام.

> وتأتي هذه الخطوة قبل يومين من قمة أوروبية تركية حاسمة حول الهجرة الاثنين في بروكسل، تأمل خلالها أنقرة بتسريع عملية انضمامها إلى أوروبا في مقابل جهودها لوقف تدفق المهاجرين من أراضيها في اتجاه أوروبا.

> وقبيل منتصف ليل الجمعة السبت، حسب “swissinfo” فإن الشرطة التركية استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مئات من الأشخاص تجمعوا أمام الصحيفة في اسطنبول، واقتحمت مبنى الصحيفة.

> أقفلت الطرقات المؤدية إلى الصحيفة بحواجز أمنية. واقتحمت قوات الأمن المبنى بعد أمر من محكمة تركية بفرض حراسة قضائية على الصحيفة المناهضة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

> وقال المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع يوهانس هان إنه يشعر “بقلق بالغ إزاء التطورات الأخيرة في محيط صحيفة زمان، الأمر الذي يهدد التقدم الذي أحرزته تركيا في مجالات أخرى”.

> وأضاف “سنتابع عن كثب ما يحدث. وعلى تركيا، المرشحة للانضمام (إلى الاتحاد الأوروبي)، أن تحترم حرية الصحافة. ​​الحقوق الأساسية غير قابلة للتفاوض”.

> وفي واشنطن، ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي “بآخر حلقة في سلسلة اعمال بوليسية وقضائية مثيرة للقلق اتخذتها الحكومة لاستهداف وسائل الاعلام واولئك الذين ينتقدونها”.

> وتعتبر مجموعة “زمان”، التي تملك بالإضافة إلى صحيفة “زمان” اليومية، صحيفة “تودايز زمان” الصادرة بالانكليزية ووكالة انباء جيهان، مقربة من الداعية فتح الله غولن الحليف السابق لاردوغان قبل ان يتحول الى عدوه الاول منذ فضيحة فساد مدوية هزت اعلى هرم السلطة في نهاية العام 2013.