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«حمى زيكا» في ندوة علمية بأ«آداب أسيوط» غدًا

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«حمى زيكا» في ندوة علمية بأ«آداب أسيوط» غدًا «حمى زيكا» في ندوة علمية بأ«آداب أسيوط» غدًا

مراسل «ONA»:

تنظم كلية الآداب بأسيوط، بالتعاون مع بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوة علمية عن حمى فيرس “زيكا ” غدًا الأحد، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، والدكتور يوسف أحمد جاد الرب عميد كلية الاداب، ويرأسها الدكتور أسامة محمد فهمى.

وقالت الدكتورة إفنان عبد الرؤوف، مقرر الندوة، في تصريحات صحفية اليوم، إن الندوة تأتى فى اطار حملات التوعية التى تنظمها الكلية للتوعية بخطورة بعض الأمراض وأسبابها وكيفية الوقاية منها وطرق العلاج.

وأشارت إلى أن الندوة سيحاضر فيها كل من الدكتورة أسماء عبد الناصر رئيس قسم البايولوجيا الجزئية بجامعة أسيوط، والدكتور أيمن عثمان عضو النقابة العامة للصيادلة، والدكتورة سحر عبد المولى مدير عام صيادلة المستشفيات الجامعية .

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