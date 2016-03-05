النيابة تحيل ضابط شرطة للجنايات لاتهامه بالتعدي على سائق وحيازة مواد مخدرة

أمر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، اليوم السبت، بإحالة الضابط محمود أحمد عبد القادر سيد البحيري (رائد شرطة بإدارة الطرق والمنافذ تمركز طريق الفيوم) إلى محكمة جنايات الجيزة، وذلك لاتهامه بدس مواد مخدرة (هيروين) لسائق وتحرير محضر مزور بالواقعة واستعماله والتعدي على السائق المجني عليه بالضرب والسب.

وأسندت النيابة العامة بإشراف المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، إلى الضابط المتهم، ارتكابه لجرائم إحراز جوهر الهيروين المخدر، واستغلاله لصفته الوظيفية كموظف عمومي في ارتكاب تزوير في محرر رسمي يتمثل في المحضر رقم 11145 لسنة 2015 قسم شرطة أول أكتوبر، بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وأثبت في المحضر – زورا – عثوره على لفافة تحتوي جوهر الهيروين المخدر بحوزة السائق المجني عليه (جمعه مصطفى حسن عبد العليم) مع علم الضابط المتهم بذلك التزوير.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن الضابط المتهم استعمل المحرر المزور (المحضر) وقام بإثباته في دفاتر قسم شرطة أول أكتوبر، وتقديمه للنيابة العامة.

وأكدت التحقيقات أن الضابط المتهم – وبصفته موظفا عموميا – استعمل القسوة مع السائق المجني عليه، مستغلا في ذلك وظيفته، كما أنه أخل بشرفه وأحدث به ألاما جسدية على النحو الوارد بالتحقيقات.

وتعود الواقعة إلى شهر نوفمبر من العام الماضي، حيث اختلف الضابط المتهم مع السائق المجني عليه على أسبقية المرور خلال تواجدهما بمدينة السادس من أكتوبر، فقام الضابط بالتعدي على السائق، وحرر بحقه محضرا جاء به أنه عثر بحوزة السائق على مخدر الهيروين، غير أن تحقيقات النيابة العامة أثبتت عدم صحة ادعاء الضابط وأنه على العكس من ذلك قام بوضع “الهيروين” للسائق واستغل نفوذه في تحرير محضر ضده على نحو يشكل جريمة تزوير محرر رسمي واستعماله.