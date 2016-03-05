النيابة تصرح بدفن 4 أشخاص لقوا مصرعهم فى مشاجرة ببنها وتأمر بضبط الجناة الـ5

أمرت نيابة مركز بنها برئاسة المستشار إسلام شريف، بالتصريح بدفن جثث 4 أشخاص لقوا مصرعهم فى مشاجرة بالأسلحة النارية، بسبب الحد الفاصل بين أرض زراعية بقرية كفر أبو ذكرى بمدينة بنها، وذلك بعد تشريحهم لبيان سبب الوفاة.

كان اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من العميد عادل محروس مأمور مركز شرطة بنها بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية كفر أبو ذكرى بمدينة بنها، ولقى 4 مواطنين مصرعهم وإصابة 8 آخرين وتم نقلهم الجثث والمصابين إلى مستشفى بنها الجامعى.

وانتقلت على الفور قوات الأمن وتم فرض كوردون أمنى حول القرية لضبط الجناة ومنع تجدد الاشتباكات ووقوع ضحايا آخرين.

ودلت تحريات المقدم صلاح عبد الفتاح، رئيس مباحث مركز بنها على أن المشاجرة وقعت بين إبراهيم سعد متهم أول وطرف ثانى نادية سليمان عقيلى بسبب النزاع بينهم على حد فاصل لعدد 3 قراريط أرض زراعية بقرية كفر أبو ذكرى بمدينة بنها ما أدى إلى قتل 4 أشخاص وهم "أحمد سعد حجازى" و"نادية سليمان عقيل" و"حسينى إبراهيم عب الغفار" و"رضا محمد عواد" وإصابة 8 آخرين.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 3735 جنح مركز بنها لسنة 2016 وبعرضه على النيابة العامة وانتقل محمد طاهر ومحمد الحمصى ومحمد صالح وكلاء نيابة مركز شرطة بنها إلى المستشفى وبمناظرة الجثث تبين وجود طلقات نارية فى أنحاء متفرقة وأن سبب الوفاة إدعاء طلق نارى فأصدرت قرارها السابق وأمرت بسرعة ضبط 5 متهمين وتحريات المباحث بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

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