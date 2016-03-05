هشام زعزوع: من قتل ريجينى سيخضع للمحاكمة فى مصر أيا كان شخصه

أعرب هشام زعزوع وزير السياحة عن تطلعه لزيارة إيطاليا قريبًا، لتجاوز محنة وفاة جوليو ريجينى بالقاهرة، وأكد فى تصريحات على هامش قداس أربعين ريجينى، بكنيسة سان جوزيف بوسط القاهرة "المصريون شعب ودود، والعلاقات المصرية الإيطالية لن تتأثر بوفاة ريجينى"، مضيفًا: وزارة الداخلية تتعاون مع جهات التحقيق الإيطالية والتحقيقات ما زالت مستمرة ونتمنى التوصل لنتائج سريعة.

واعتبر وزير السياحة، أن التغطية الإعلامية الدولية المكثفة التى عقبت وفاة ريجينى، أثرت بالسلب على السياحة المصرية، مؤكدًا أن رحلة الطيران الإيطالية التى وصلت شرم الشيخ أمس الأول كاملة العدد تدل على أن الإيطاليين لديهم حرص على زيارة مصر.

وشكك زعزوع فى تورط الشرطة المصرية فى مقتل ريجينى، مؤكدًا أن لقاءاته مع مسئولين أمنيين مصريين أكدت عدم تورط الشرطة فى الحادث لغياب المصلحة، وأوضح "أى كان من قام بقتل ريجينى سيخضع للمحاكمة فى مصر ولا نستطيع التكهن بالفاعل".

وعن ارتفاع أسعار الدولار وتأثيره على السياحة الإيطالية، قال الوزير إن ارتفاع الدولار يؤثر إيجابًا على السياحة لأنها سلعة مستجلبة، وتؤثر سلبًا على الاستيراد والتصدير، وتابع ردًا على سؤال "اليوم السابع" نتطلع إلى طفرة مستقبلية فى عائدات السياحة المصرية الفترة المقبلة.

وتابع الوزير، سأزور روسيا أيضًا قريبًا، لإعادة العلاقات بعد حادث الطائرة الروسية، وننتظر زيارة وفد أمنى ألمانى قريبًا، وأتصور أن الوضع الأمنى فى المطارات قد تحسن كثيرًا بعد التعاقد مع الشركة البريطانية، واستكمل، سفيرنا فى برلين بدر عبد العاطى، يقوم بجهد كبير من أجل إعادة السياحة، وجدولى مزدحم جدًا منذ غد فى برلين، مؤكدًا أن اللجان الفنية التى تفحص المطارات المصرية أبدت ارتياحا لمستوى الأمن فى المطارات مع وجود ملاحظات على منطقة تجميع الأمتعة فى المطارات المصرية.

واستكمل: الجانب الألمانى سيحضر إلى القاهرة لمشاهدة الوضع على الطبيعة فى مطاراتنا، ونحن حريصون على مستوى الأمن ليس فقط من أجل السياحة بل من أجل مواطنينا المسافرين.

وعلق وزير السياحة هشام زعزوع على غياب ممثلى السفارة الإيطالية عن قداس أربعين وفاة جوليو ريجينى الشاب الإيطالى المقتول قائلًا : لا أعرف، وأضاف ردًا على سؤال اليوم السابع فى التصريحات التى أدلى بها من كنيسة سان جوزيف مقر القداس: لا أعرف ملابسات غياب السفارة الإيطالية عن القداس مشككًا فى وصول الدعوة إليهم.