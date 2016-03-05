إحالة الضابط المتهم بضرب سائق وتهديده بتلفيق قضية هيروين لـ"الجنايات"

أحال المستشار نبيل صادق النائب العام، رائد الشرطة "محمود ع أ" ضابط بإدارة تأمين الطرق والمنافذ، بإشراف عام طريق الفيوم والواحات، المتهم فى واقعة المشاجرة التى نشبت مع سائق واتهامه بحيازة هيروين، إلى محكمة الجنايات.

أعد أمر الإحالة المستشار محمد الطماوى رئيس نيابة الأحداث الطارئة بجنوب الجيزة، بإشراف المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول للنيابات، حيث تم توجيه تهم إحراز جوهر الهيروين المخدر، واستعمال القوة، والتزوير إلى الضابط.

كانت نيابة أول أكتوبر، برئاسة المستشار أحمد حامد رئيس النيابة، قد أمرت بحبس الضابط على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدى بالضرب على سائق سيارة "سوزوكى" بسبب خلاف على أولوية المرور.

وكشفت تحقيقات النيابة أن السائق كان يباشر مهام عمله فى إيصال أطفال المدارس، وأثناء سيره، فوجئ بضابط الشرطة فمر من أمامه قاطعًا عليه الطريق، ما دفع الضابط إلى أن يترجل من سيارته، ويدخل فى مشاجرة معه، وتعدى عليه بالضرب.

ووفقًا لأقوال السائق فى تحقيقات النيابة، فإن ضابط الشرطة هدد السائق بتلفيق قضية اتجار فى مواد مخدرة إذا لم يعتذر له، وفى تلك الأثناء تدخل الأهالى للتهدئة بين الطرفين.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من سائق السيارة، والذى تضامن معه عدد من الأهالى، وذهبوا معه وأقروا بصحة واقعة تعدى الضابط عليه بالضرب والإهانة، فتم تحرير محضر بالواقعة، واستدعاء الضباط، وفور انتهاء التحقيقات أصدرت النيابة قرارها.

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