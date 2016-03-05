الرى: التوقيع على عقد دراسات سد النهضة مع المكتب الاستشارى الشهر الجارى

اكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، ان مفاوضات سد النهضة وصلت الى مراحل متقدمة، وسيتم توقيع الدول الثلاثة مع المكتب الاستشارى على عقد دراسات خلال مارس الجارى.

واضاف مغازى فى تصريحات صحفية اليوم خلال جولته بمحافظة البحيرة لتفقد مشروعات الرى، ان المفاوضات فى افضل مراحلها مع الجانب الاثيوبى وهناك صندوق تم الاتفاق على انشائه بين رؤساء الدول الثلاث للاسراع بمشروعات التنمية مشددا على أنه لا توجد اى نية لدى الجانب المصرى للانسحاب من المفاوضات.

وفى سياق آخر اكد مغازى ان قرار نقابة المهندسين باحالته الى التحقيق بسبب عدم زيادة رواتب المهندسين غير قانونى،ويأتى عقب قراره باحالة مخالفات جسيمة ارتكبها مجلس النقابة الى النيابة العامة، مضيفاً ربما تجتمع اى مجموعة وتصدر ما يحلوا لها من قرارات ولكن القانون ينظم جميع الامور،والمادة 58 من القانون تحظر التعامل مع المسؤولين الاداريين فى الدولة.

وافتتح مغازي خلال جولته بمحافظة البحيرة اول محطة استرشادية للرى باستخدام الطاقة الشمسية فى منطقة العفيرة بمركز كفر الدوار بتكلفة 500 الف دولار بتمويل من منظمة الأغذية والزراعة(الفاو)،ومتابعة اعمال تكسية الترع والمصارف بالمحافظة.